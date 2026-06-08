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Colombia y Jordania se enfrentan en amistoso previo al Mundial 2026

Colombia y Jordania se enfrentan en amistoso previo al Mundial 2026

Colombia y Jordania se enfrentan en un amistoso previo al Mundial 2026 / EFE

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Colombia y Jordania se enfrentan en amistoso previo al Mundial 2026

EFE

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Las selecciones de Colombia y Jordania se enfrentan este domingo en el Snapdragon Stadium de San Diego en un partido amistoso internacional de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro representa una de las últimas oportunidades para que ambos equipos ajusten aspectos tácticos y evalúen el rendimiento de sus plantillas antes del inicio de la máxima cita del fútbol mundial.

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