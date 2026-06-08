En 1994, Bulgaria sorprendió en el Mundial con Stoichkov al frente. / Dídac Peyret

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En 1994, Bulgaria sorprendió en el Mundial con Stoichkov al frente.

Johan Cruyff bautizó a la selección búlgara como "una banda no organizada". Era el año 1994 en Estados Unidos se estaba jugando el Mundial y Bulgaria estaba causando sensación por lo que hacía dentro del campo y fuera. Aquel grupo de jugadores parecían haber cogido una nave del tiempo y haberse plantado en Estados Unidos para disputar el torneo. En realidad había algo de eso: muchos jugadores de aquella selección crecieron en la etapa final del bloque comunista en Bulgaria y su aspecto era un viaje a un pasado no tan remoto. Stoichkov era el líder de un grupo que tenía algo amateur que conectaba con la gente. En ese equipo había calvos, barbudos, fofisanos... incluso un portero con peluca. Más información