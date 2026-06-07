La volea salvaje de Antonee Robinson que deja helada a Alemania / U.S. Soccer Men's National Team @USMNT

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La volea salvaje de Antonee Robinson que deja helada a Alemania

Antonee Robinson firmó uno de los goles más espectaculares del amistoso entre Estados Unidos y Alemania en Chicago con una volea tremenda desde la frontal tras un saque de esquina. El lateral del Fulham cazó un rechace y conectó un zurdazo violentísimo que Baumann apenas pudo seguir con la mirada. Un auténtico misil para empatar el partido antes del descanso y dejar una de las imágenes más impactantes de la preparación de ambas selecciones para el Mundial 2026.