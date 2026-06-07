¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La volea salvaje de Antonee Robinson que deja helada a Alemania
Antonee Robinson firmó uno de los goles más espectaculares del amistoso entre Estados Unidos y Alemania en Chicago con una volea tremenda desde la frontal tras un saque de esquina. El lateral del Fulham cazó un rechace y conectó un zurdazo violentísimo que Baumann apenas pudo seguir con la mirada. Un auténtico misil para empatar el partido antes del descanso y dejar una de las imágenes más impactantes de la preparación de ambas selecciones para el Mundial 2026.