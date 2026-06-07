Romário tiene claros sus favoritos para el Mundial 2026 / Jonathan Moreno

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Romario elogió a Pep Guardiola y señaló a España como una de las candidatas al torneo

Al margen de sus virtudes con el balón, Romário siempre se ha caracterizado por ser una persona con carácter, por no tener pelos en la lengua: de su etapa como político a su más reciente como comentarista deportivo. "Dejé de jugar en 2006. Este papel de entrevistador me transporta a momentos que viví, especialmente cuando entrevisto a personas de mi generación", confesó el brasileño en una entrevista con el rotativo británico 'The Guardian' Más información