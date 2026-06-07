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Romario elogió a Pep Guardiola y señaló a España como una de las candidatas al torneo

Romario elogió a Pep Guardiola y señaló a España como una de las candidatas al torneo

Romário tiene claros sus favoritos para el Mundial 2026 / Jonathan Moreno

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Romario elogió a Pep Guardiola y señaló a España como una de las candidatas al torneo

Jonathan Moreno

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Al margen de sus virtudes con el balón, Romário siempre se ha caracterizado por ser una persona con carácter, por no tener pelos en la lengua: de su etapa como político a su más reciente como comentarista deportivo. "Dejé de jugar en 2006. Este papel de entrevistador me transporta a momentos que viví, especialmente cuando entrevisto a personas de mi generación", confesó el brasileño en una entrevista con el rotativo británico 'The Guardian' Más información

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