¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Raphinha se inventa una asistencia y Endrick no perdona con Brasil
Raphinha volvió a dejar su sello con una asistencia de muchísima calidad para el gol de Endrick en el amistoso entre Brasil y Egipto. La conexión entre ambos acabó siendo decisiva en el 2-1 de la selección brasileña, en una acción que refleja el talento y la química ofensiva de dos de los nombres llamados a marcar el futuro inmediato de la canarinha. Un vídeo que recoge uno de los momentos más destacados del partido y otra muestra del gran entendimiento entre ambos.