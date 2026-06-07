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Raphinha se inventa una asistencia y Endrick no perdona con Brasil

Raphinha se inventa una asistencia y Endrick no perdona con Brasil

Raphinha se inventa una asistencia y Endrick no perdona con Brasil / @CBF_Futebol

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Raphinha se inventa una asistencia y Endrick no perdona con Brasil

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Raphinha volvió a dejar su sello con una asistencia de muchísima calidad para el gol de Endrick en el amistoso entre Brasil y Egipto. La conexión entre ambos acabó siendo decisiva en el 2-1 de la selección brasileña, en una acción que refleja el talento y la química ofensiva de dos de los nombres llamados a marcar el futuro inmediato de la canarinha. Un vídeo que recoge uno de los momentos más destacados del partido y otra muestra del gran entendimiento entre ambos.

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