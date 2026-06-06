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Primer entrenamiento de la Selección Suiza en la Academia Judía de San Diego.

Primer entrenamiento de la Selección Suiza en la Academia Judía de San Diego.

Primer entrenamiento de la Selección Suiza en la Academia Judía de San Diego. / @nati_sfv_asf

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Primer entrenamiento de la Selección Suiza en la Academia Judía de San Diego.

@nati_sfv_asf

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La selección de Suiza ya pisa suelo estadounidense y comienza a tomar temperatura, nunca mejor dicho, de cara a su debut en el Mundial 2026. El combinado helvético desembarcó en California, donde llevará adelante la etapa final de preparación antes de su primer partido El campo base del cuadro helvético es la Academia Judía de San Diego. La delegación suiza ya se ha ejercitado en sus instalaciones y las mostró en sus redes sociales Más información

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