Áron Yaakobishvili celebró un histórico debut con Hungría y muy buenas paradas / Hungarian Football Xtra @HunFootballXtra

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Así fue el debut de ensueño de Áron Yaakobishvili con la selección de Hungría

Áron Yaakobishvili vivió una noche inolvidable al debutar con la selección absoluta de Hungría en el escenario más especial posible, el Puskás Aréna. El joven guardameta, que hizo historia al debutar con solo 20 años y tres meses, respondió con seguridad y personalidad en un momento clave de su carrera. Mientras en el Barça sigue pendiente de resolverse su futuro, el portero dejó claro que está preparado para seguir dando pasos importantes. Más información