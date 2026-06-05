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¡Así ha sido el viaje de España a EEUU!

El camino hacia la segunda estrella ya ha comenzado para la selección española. El combinado dirigido por Luis de la Fuente aterrizó este viernes 5 de junio a las 20:19 horas (hora española) en Nashville para completar su preparación de cara al Mundial que se disputará en Estados Unidos. Antes del estreno mundialista, España afrontará un último amistoso ante Perú en México durante la madrugada del martes 9 de junio (hora peninsular). Más información