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Luis de la Fuente: "Mañana ya estamos en Estados Unidos y eso nos hace pensar con el foco muy claro dónde tenemos que mirar".

Luis de la Fuente dejó claro que la selección española ya tiene la mirada puesta en su próximo gran objetivo. El seleccionador aseguró que el inminente viaje a Estados Unidos permite al equipo centrar toda su atención en los retos que vienen por delante, subrayando la importancia de mantener el foco y la concentración en una nueva etapa de preparación y competición. Más información