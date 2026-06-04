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Luis de la Fuente: "Mañana ya estamos en Estados Unidos y eso nos hace pensar con el foco muy claro dónde tenemos que mirar".

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Luis de la Fuente: "Mañana ya estamos en Estados Unidos y eso nos hace pensar con el foco muy claro dónde tenemos que mirar".

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Luis de la Fuente dejó claro que la selección española ya tiene la mirada puesta en su próximo gran objetivo. El seleccionador aseguró que el inminente viaje a Estados Unidos permite al equipo centrar toda su atención en los retos que vienen por delante, subrayando la importancia de mantener el foco y la concentración en una nueva etapa de preparación y competición. Más información

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