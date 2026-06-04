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El alcalde de Nueva York tira de humor y cita a Mourinho al hablar del Mundial

El alcalde de Nueva York tira de humor y cita a Mourinho al hablar del Mundial

EFE

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El alcalde de Nueva York tira de humor y cita a Mourinho al hablar del Mundial

EFE

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Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, dejó una de las anécdotas más comentadas al hablar sobre la organización del Mundial. Entre bromas, aseguró que la ciudad no afrontará el evento “poniendo el autobús como Mourinho”, en una divertida referencia al estilo defensivo que popularizó el entrenador portugués. Sus palabras arrancaron sonrisas y reflejaron el entusiasmo de la ciudad ante una de las grandes citas deportivas del planeta. Más información

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