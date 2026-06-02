Denís Iglesias

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Iker Casillas, sobre el debate de la portería en la selección: “Joan Garcia ha hecho una temporada fabulosa”

Iker Casillas se pronuncia sobre el debate en la portería de la selección española y destaca el gran rendimiento de Joan García durante la última temporada. El exportero valora el nivel mostrado por el guardameta catalán y considera que sus actuaciones le han permitido ganarse un lugar en la conversación sobre el presente y el futuro de la portería de España.