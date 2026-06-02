Secciones

Es noticia
HuijsenEnzo PérezJulián ÁlvarezA qué hora juega JódarRoland Garros hoyLuis EnriqueEnrique RiquelmeEtapa 4 Giro de Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMercado de fichajesNoticias BarçaBarça playoff Liga EndesaCuadro Liga EndesaPlayoffs ascenso PrimeraHorarios MotoGPHorarios F1Julián Álvarez BarçaFlorentinoPueblo más bonitoEster ExpósitoDGTGrupo España Europeo Sub-17Cuándo juega EspañaDorsales España Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
Iker Casillas, sobre el debate de la portería en la selección: “Joan Garcia ha hecho una temporada fabulosa”

Iker Casillas, sobre el debate de la portería en la selección: “Joan Garcia ha hecho una temporada fabulosa”

Denís Iglesias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iker Casillas, sobre el debate de la portería en la selección: “Joan Garcia ha hecho una temporada fabulosa”

Denís Iglesias

RRSS WhatsAppCopiar URL

Iker Casillas se pronuncia sobre el debate en la portería de la selección española y destaca el gran rendimiento de Joan García durante la última temporada. El exportero valora el nivel mostrado por el guardameta catalán y considera que sus actuaciones le han permitido ganarse un lugar en la conversación sobre el presente y el futuro de la portería de España.

TEMAS