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Nico Williams, en el ‘Rey del Barrio’: “Supongo que al primer partido no podré llegar”

Nico Williams, en el ‘Rey del Barrio’: “Supongo que al primer partido no podré llegar”

Atlas News

Nico Williams, en el ‘Rey del Barrio’: “Supongo que al primer partido no podré llegar”

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Red Bull Rey del Barrio es una competición de fútbol 4vs4 en formato rey de la pista. Partidos de 5 minutos, sin descansos y sin portero, en una única categoría abierta, donde cada barrio puede marcar sus reglas. En la calle, cada campo tiene sus propias normas. Hoy se celebra la Final Nacional de Red Bull Rey del Barrio en la Plaza Errekalde de Bilbao. Tras el evento, Williams ha comentado con los medios cómo se encuentra de su lesión y que espera del Mundial: “Creo que ya estoy bastante mejor, pero supongo que al primer partido no podré llegar”. Más información

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