Diego Luna critica a la FIFA y cuestiona su "honorabilidad" en la alfombra roja de ‘México 86’ / EFE

Diego Luna critica a la FIFA y cuestiona su "honorabilidad" en la alfombra roja de ‘México 86’

EFE

Compartir por redes sociales

El actor mexicano Diego Luna desfiló este jueves en la alfombra roja de ‘México 86’, película que protagoniza, y aprovechó la ocasión para señalar que la FIFA, organismo responsable de dar a luz el próximo Mundial de fútbol que arranca el 11 de junio, “regala premios de la paz a los presidentes más bélicos”. “¿Quién me puede decir o me va a hablar de honorabilidad de la FIFA?”, respondió el intérprete a EFE en referencia a la entrega del Premio de la Paz de la organización mundialista al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.