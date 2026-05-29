Diego Luna critica a la FIFA y cuestiona su "honorabilidad" en la alfombra roja de ‘México 86’
EFE
El actor mexicano Diego Luna desfiló este jueves en la alfombra roja de ‘México 86’, película que protagoniza, y aprovechó la ocasión para señalar que la FIFA, organismo responsable de dar a luz el próximo Mundial de fútbol que arranca el 11 de junio, “regala premios de la paz a los presidentes más bélicos”. “¿Quién me puede decir o me va a hablar de honorabilidad de la FIFA?”, respondió el intérprete a EFE en referencia a la entrega del Premio de la Paz de la organización mundialista al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.