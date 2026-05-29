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La anécdota del árbitro que exigió un seguro de vida y un barco de huida a la FIFA para dirigir una final del Mundial.

La anécdota del árbitro que exigió un seguro de vida y un barco de huida a la FIFA para dirigir una final del Mundial.

Àlex Calaff

La anécdota del árbitro que exigió un seguro de vida y un barco de huida a la FIFA para dirigir una final del Mundial.

Àlex Calaff

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¿Qué pedirían, si fueran árbitros, para dirigir la final del Mundial? ¿Dinero? ¿Algún lujo extravagante? ¿Reconocimiento? John Langenus, el protagonista de esta historia, optó por algo muy distinto: seguridad, ante todo, y un medio de transporte para huir del país de inmediato. El invierno austral de 1930 abrazó un acontecimiento único que Uruguay tuvo el privilegio de organizar: el primer Mundial de la historia, un torneo que, aunque todavía no tenía la maquinaria global de la actualidad, sí poseía algo incluso más poderoso: el orgullo de querer ganarlo. Más información

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