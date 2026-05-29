Àlex Calaff

La anécdota del árbitro que exigió un seguro de vida y un barco de huida a la FIFA para dirigir una final del Mundial.

¿Qué pedirían, si fueran árbitros, para dirigir la final del Mundial? ¿Dinero? ¿Algún lujo extravagante? ¿Reconocimiento? John Langenus, el protagonista de esta historia, optó por algo muy distinto: seguridad, ante todo, y un medio de transporte para huir del país de inmediato. El invierno austral de 1930 abrazó un acontecimiento único que Uruguay tuvo el privilegio de organizar: el primer Mundial de la historia, un torneo que, aunque todavía no tenía la maquinaria global de la actualidad, sí poseía algo incluso más poderoso: el orgullo de querer ganarlo. Más información