El nuevo estadio Hassan II aspira a convertirse en el gran icono del Mundial 2030 / SPORT

El nuevo estadio Hassan II aspira a convertirse en el gran icono del Mundial 2030

Casablanca ya levanta su gran sueño mundialista. A las afueras de la ciudad, entre grúas, acero, polvo y una actividad que no se detiene ni de día ni de noche, Marruecos construye el futuro estadio Hassan II, llamado a convertirse en el más grande del mundo cuando esté terminado. Tendrá capacidad para 115.000 espectadores y nace con una ambición que va mucho más allá del fútbol: ser un símbolo de país, de cultura y de hospitalidad en el Mundial 2030. El gran sueño de esta cosntrucción es acabar siendo la sede de la final del Mundial, haciendo frente a las opciones españolas como el Bernabéu o el Camp Nou. Más información