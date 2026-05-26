La convocatoria de Curaçao para el Mundial, convertida en videoclip por Jeon / Curaçao National Football Team @TheBlueWaveFFK

La convocatoria de Curaçao para el Mundial, convertida en videoclip por Jeon

Curaçao ha presentado su convocatoria para el Mundial 2026 con un vídeo convertido en puro espectáculo, protagonizado por Jeon, artista de Aruba muy vinculado al universo musical de The Blue Wave. La selección caribeña, que disputará por primera vez una Copa del Mundo y lo hará como la nación más pequeña en lograrlo, transforma el anuncio de la lista en una pieza con identidad propia, ritmo isleño y mucho orgullo local. Más que una convocatoria, una declaración de estilo antes de su gran estreno en el torneo