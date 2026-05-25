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Videoclip oficial de 'Dai Dai', el himno mundialista de Shakira

Videoclip oficial de 'Dai Dai', el himno mundialista de Shakira

Videoclip oficial de 'Dai Dai', el himno mundialista de Shakira / EFE

Videoclip oficial de 'Dai Dai', el himno mundialista de Shakira

EFE

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 La cantante colombiana Shakira ha presentado el videoclip oficial de su canción 'Dai Dai', el himno del mundial de fútbol 2026. Shakira vuelve a vincular su nombre al fútbol mundial con el vídeo de Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026, estrenada junto a Burna Boy dentro de la banda sonora impulsada por la FIFA. La artista colombiana se sitúa de nuevo en el centro del gran escaparate futbolístico con un tema concebido para celebrar la unión entre culturas, música y deporte de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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