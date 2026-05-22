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Inglaterra anuncia la revolucionaria convocatoria de Tuchel al ritmo de los Beatles

La selección inglesa ha presentado su lista para el Mundial 2026 con un vídeo muy llamativo ambientado con Come Together de The Beatles, en una pieza oficial rodada en Nueva York para anunciar la convocatoria. Detrás del guiño musical llega también un mensaje potente desde el banquillo: Thomas Tuchel agita la selección con una lista llena de novedades, decisiones valientes y la sensación de que nadie tiene el puesto asegurado de cara al gran torneo del verano Más información