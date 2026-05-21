República Checa

Videos de infancia y voces familiares: así presentó sus convocados República Checa

La selección de República Checa sorprendió con una de las presentaciones de convocados más emotivas y originales rumbo al Mundial. El video mostró imágenes de los futbolistas cuando eran niños jugando al fútbol, mientras familiares y personas cercanas pronunciaban sus nombres en un relato cargado de nostalgia y orgullo. Una pieza audiovisual que conectó con los aficionados y dejó claro que detrás de cada convocatoria hay años de sueños, sacrificio y familia.