Ataque Futbolero

No busquen más, el mejor anuncio de convocados para el Mundial lo acaba de hacer SENEGAL

La selección de Senegal national football team revolucionó las redes con una presentación de convocados tan original como emocionante para el Mundial. Creatividad, identidad cultural y una puesta en escena impecable convirtieron el anuncio en un fenómeno viral que muchos aficionados ya consideran el mejor de todo el torneo. Un video que mezcla orgullo nacional, fútbol y espectáculo para elevar la ilusión de todo un país.