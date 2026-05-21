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No busquen más, el mejor anuncio de convocados para el Mundial lo acaba de hacer SENEGAL

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Ataque Futbolero

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La selección de Senegal national football team revolucionó las redes con una presentación de convocados tan original como emocionante para el Mundial. Creatividad, identidad cultural y una puesta en escena impecable convirtieron el anuncio en un fenómeno viral que muchos aficionados ya consideran el mejor de todo el torneo. Un video que mezcla orgullo nacional, fútbol y espectáculo para elevar la ilusión de todo un país.

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