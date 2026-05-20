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Pradales defiende que las instituciones analicen con "rigor" las "exigencias" de la FIFA

Pradales defiende que las instituciones analicen con "rigor" las "exigencias" de la FIFA

El lehendakari, Imanol Pradales / EFE

Pradales defiende que las instituciones analicen con "rigor" las "exigencias" de la FIFA

EFE

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El lehendakari, Imanol Pradales, ha insistido en pedir "tranquilidad" tras respaldar que las instituciones implicadas analicen con "rigor" las "exigencias" de la FIFA para que Bilbao y San Sebastián puedan acoger partidos del Mundial de Fútbol 2030. Pradales ha recordado que en marzo personal de la FIFA visitó Euskadi para conocer de cerca sus infraestructuras y en ese momento transladó a las administraciones sus "exigencias, algunas de ellas nuevas", cuyo contenido no ha querido desvelar.

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