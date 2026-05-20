El lehendakari, Imanol Pradales / EFE

Pradales defiende que las instituciones analicen con "rigor" las "exigencias" de la FIFA

El lehendakari, Imanol Pradales, ha insistido en pedir "tranquilidad" tras respaldar que las instituciones implicadas analicen con "rigor" las "exigencias" de la FIFA para que Bilbao y San Sebastián puedan acoger partidos del Mundial de Fútbol 2030. Pradales ha recordado que en marzo personal de la FIFA visitó Euskadi para conocer de cerca sus infraestructuras y en ese momento transladó a las administraciones sus "exigencias, algunas de ellas nuevas", cuyo contenido no ha querido desvelar.