Con una muestra polideportiva, Nueva York inicia la cuenta atrás del Mundial / EFE

Con una muestra polideportiva, Nueva York inicia la cuenta atrás del Mundial

A exactamente un mes para que Estados Unidos debute en el Mundial 2026 como uno de los países anfitriones, el Museo Americano de Historia Natural presentó 'For the win', una exposición de medallas, anillos y trofeos de más de 15 deportes que celebra la cultura atlética del país. La exposición abarca deportes como fútbol americano, baloncesto, béisbol, tenis, boxeo, natación, golf y, cómo no, el fútbol -soccer para los locales- que, pese a no ser el deporte mayoritario del país, centra el interés actual de los estadounidenses a las puertas de acoger el segundo Mundial de su historia.