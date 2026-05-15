Infantino y Shakira presentan el espectáculo de la final del Mundial / EFE

Infantino y Shakira presentan el espectáculo de la final del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la cantante colombiana Shakira, una de las tres artistas que actuarán en la final del Mundial 2026 del próximo 19 de julio, presentaron este jueves el que será el primer espectáculo musical en un descanso en la historia de los Mundiales. "Será increíble". "No puedo esperar para estar en ese escenario, el más grande del mundo", expresó Shakira en un acto organizado por la productora con fines benéficos Global Citizen, encargada de organizar el espectáculo del descanso de la final del 19 de julio en el estadio MetLife de la sede Nueva York/Nueva Jersey.