Elmo y Chris Martin se lanzan a fichar artistas para el descanso de la final del Mundial / EFE

Elmo y Chris Martin se lanzan a fichar artistas para el descanso de la final del Mundial

El cantante Chris Martin apareció junto al personaje televisivo Elmo en un video promocional del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, que contará con las actuaciones de Madonna, Shakira y BTS el próximo 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. Los personajes de Barrio Sésamo protagonizan junto a Chris Martin un vídeo tan inesperado como divertido sobre el espectáculo del descanso de la final del Mundial 2026. Elmo arranca la escena hablando del carácter benéfico del show y, poco a poco, se suman Coco, Piggy y Gustavo para lanzar nombres de posibles artistas, convencidos de que será imposible localizarlos. Pero entonces llega el giro más simpático del vídeo: Elmo presume de tener el contacto de todos y empieza a llamarlos uno a uno.