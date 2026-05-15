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Dallas afina preparativos del Mundial 2026 en el AT&T Stadium

Dallas afina preparativos del Mundial 2026 en el AT&T Stadium

Dallas afina preparativos del Mundial 2026 en el AT&T Stadium / EFE

Dallas afina preparativos del Mundial 2026 en el AT&T Stadium

EFE

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La ciudad de Dallas se prepara para uno de los principales epicentros del Mundial FIFA 2026. Este jueves autoridades y representantes del estadio AT&T Stadium recorrieron las instalaciones para supervisar los avances operativos y logísticos del recinto, que albergará nueve partidos del torneo. Durante la visita, los funcionarios destacaron los trabajos de adaptación del inmueble a los estándares de FIFA, los planes regionales de transporte para movilizar a miles de aficionados y las medidas de seguridad previstas para el evento deportivo más grande del mundo, mientras el estadio afina su transformación temporal a “Dallas Stadium” de cara a la Copa del Mundo.

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