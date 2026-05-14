Irán despide a su selección rumbo al Mundial 2026 entre cánticos de apoyo nacional / EFE

Irán despide a su selección rumbo al Mundial 2026 entre cánticos de apoyo nacional

Miles de iraníes participaron este miércoles en la ceremonia oficial de despedida de la selección nacional de fútbol de Irán antes de su partida al Mundial 2026 en un acto cargado de simbolismo político y nacionalista en un contexto de guerra con Estados Unidos e Israel. Los asistentes llenaron la céntrica plaza Enghelab de Teherán, ondeando banderas de la República Islámica y, entre cánticos de “Irán, Irán”, los integrantes de la selección nacional fueron recibidos con entusiasmo antes de subir al escenario junto a responsables de la Federación Iraní de Fútbol.