Infantino participa en torneo de fútbol previo al 76º Congreso FIFA en Vancouver / Atlas News

Infantino participa en torneo de fútbol previo al 76º Congreso FIFA en Vancouver

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, demostró su pasión por el fútbol en un torneo de delegados celebrado en Vancouver (Canadá) el 29 de abril, justo antes del 76º Congreso FIFA, al participar activamente junto a exjugadores y altos dirigentes. En el evento, Infantino portó la bandera de la FIFA, conversó con Arsène Wenger —jefe de Fútbol Global de la FIFA— y jugó varios partidos, destacando momentos como su abrazo con Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa, quien marcó un gol y celebró con Patrice Motsepe, presidente de la CAF. Figuras como Victor Montagliani, presidente de CONCACAF y oriundo de Vancouver, y el legendario Roberto Carlos también tomaron parte en la competición, que culminó con la victoria del equipo canadiense, premiado por Infantino con el trofeo entregado a Dwayne De Rosario, exjugador local. Los tres mascotes oficiales del Mundial acompañaron la ceremonia, generando gran entusiasmo entre los asistentes, en un ambiente marcado por lemas como "Football Unites the World". El torneo precede a un Congreso clave —el primero en Canadá desde 1976 en Montreal—, donde unos 1.600 delegados de más de 200 asociaciones debatirán temas candentes como la guerra en Irán, problemas logísticos del Mundial, la sanción a Rusia y otros retos para el fútbol global.