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La FIFA revisará el sistema de amonestaciones para el Mundial 2026

La FIFA revisará el sistema de amonestaciones para el Mundial 2026

La FIFA a revisará el sistema de amonestaciones para el Mundial 2026 / SPORT

La FIFA revisará el sistema de amonestaciones para el Mundial 2026

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El nuevo formato del Mundial, que por primera vez en la historia contará con 48 selecciones y se celebrará en tres países distintos, puede añadir a la casilla de novedades un importante cambio en el reglamento disciplinario. La FIFA analizará en su Consejo la posibilidad de aplicar una segunda limpieza de tarjetas amarillas durante el torneo, una medida pensada para evitar que demasiados futbolistas se pierdan partidos decisivos por acumulación de amonestaciones. ¿Genialidad o error?

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