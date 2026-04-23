AIF, el nuevo sindicato mundial para una defensa integral de los futbolistas / EFE

AIF, el nuevo sindicato mundial para una defensa integral de los futbolistas

La Asociación Internacional de Futbolistas (AIF), impulsada por David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, nace con el objetivo de hacer una defensa integral de sus derechos y luchar por la mejora de sus condiciones profesionales y personales, situando al colectivo en el centro del ecosistema del fútbol. AIF, como organización global, aspira a convertirse en el sindicato de referencia para futbolistas en todo el mundo con el impulso de los más de 30.000 jugadores y jugadoras que ya forman parte de la entidad.