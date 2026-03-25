Moisés Caicedo: "No le tenemos miedo a ninguna selección" / EFE

Moisés Caicedo: "No le tenemos miedo a ninguna selección"

El jugador ecuatoriano del Chelsea Moisés Caicedo dijo este martes que su selección "no" le tiene miedo a ninguna de cara al Mundial 2026.La selección de Ecuador se está entrenando en las instalaciones de Butarque, estadio del Leganés, para preparar los encuentros amistosos del próximo viernes ante Marruecos, en el Metropolitano de la capital española, y el lunes frente a Países Bajos en Eindhoven, y Caicedo señaló que el duelo contra los neerlandeses es una buena oportunidad de "conocer" en qué punto se encuentran.Caicedo afirmó que quieren "hacer las cosas bien" para poder mejorar en el tiempo que queda para el Mundial, en el que no sabe si podrá jugar el primer partido porque fue expulsado por doble amarilla en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas ante Argentina.