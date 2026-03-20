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Presentada la nueva segunda equipación de la selección española para el Mundial 2026

Presentada la nueva segunda equipación de la selección española para el Mundial 2026

Presentada la nueva segunda equipación de la selección española para el Mundial 2026 / RFEF/ADIDAS

Presentada la nueva segunda equipación de la selección española para el Mundial 2026

RFEF/ADIDAS

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El diseño de España hace un guiño a la tradición literaria. La camiseta parte de un tono blanco roto que remite a las páginas de un libro y se complementa con un patrón gráfico en color pirita, inspirado en ilustraciones y manuscritos clásicos. A estos elementos se suman detalles en dorado y burdeos en mangas y cuello, mientras que en la parte posterior destaca la palabra “España”, con protagonismo de la letra Ñ como símbolo del idioma y la identidad cultural del país. Más información

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