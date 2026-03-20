Presentada la nueva segunda equipación de la selección española para el Mundial 2026 / RFEF/ADIDAS

Presentada la nueva segunda equipación de la selección española para el Mundial 2026

El diseño de España hace un guiño a la tradición literaria. La camiseta parte de un tono blanco roto que remite a las páginas de un libro y se complementa con un patrón gráfico en color pirita, inspirado en ilustraciones y manuscritos clásicos. A estos elementos se suman detalles en dorado y burdeos en mangas y cuello, mientras que en la parte posterior destaca la palabra “España”, con protagonismo de la letra Ñ como símbolo del idioma y la identidad cultural del país. Más información