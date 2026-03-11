Secciones

Rafael Louzán da la bienvenida a Madrid a la delegación de FIFA que visita las sedes del Mundial 2030

RFEF

Durante un encuentro en Madrid, el presidente Rafael Louzán quiso dar la bienvenida a los delegados de FIFA que en estas semanas están visitando las ciudades candidatas a sede de España. En su encuentro, Louzán agradeció el trabajo de todo el grupo y se mostró convencido de que el camino hacia 2030 será exitoso para el fútbol mundial, que se reunirá en España y sus países socios en la candidatura para celebrar el Mundial del Centenario. La visita había comenzado este lunes en Barcelona, continuó en Zaragoza y se detiene en Madrid antes de continuar con el resto de ciudades candidatas la próxima semana. Más información

