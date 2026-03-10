La cuenta atrás de Opta: 93 días para el Mundial | España ostenta el récord de precisión de pases en un partido en Mundiales desde 1996 / Perform

España ostenta el récord de precisión de pases en un partido en Mundiales desde 1996; lo consiguió en Catar 2022 en un partido ante Costa Rica: Exhibición de la selección española en los primeros 45 minutos ante Costa Rica en su debut en la Copa del Mundo de Qatar. El cuadro que dirige Luis Enrique Martínez ha pasado por encima del combinado centroamericano y ha dejado la victoria vista para sentencia (3-0). Una primera mitad excelsa en la que España ha aunado verticalidad, buen fútbol y un gran orden en todas sus líneas. Los goles de Dani Olmo, Asensio y Ferran Torres han plasmado en el marcador una superioridad manifiesta. Tal ha sido el rapapolvo que hay un dato realmente potente que ha dado 'Mr. Chip' en su cuenta de Twitter. "España ha completado 549 pases en el primer tiempo. Es la mayor cantidad de pases completados por cualquier selección en cualquier tiempo de cualquier partido en TODA la historia de la Copa del Mundo".