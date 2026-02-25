El trofeo del Mundial 2026 llega a Copacabana en su gira por América Latina
El trofeo del Mundial de fútbol de la FIFA fue exhibido en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, como parte de su gira internacional previa al torneo de 2026. El tour recorrerá países como México, Colombia, Brasil y Argentina en los meses previos a la cita mundialista. DECLARACIONES Y TRADUCCIONES: MARCELO DA COSTA FARIAS, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS: "ES UNA OPORTUNIDAD ÚNICA, SOBRE TODO PARA LOS NIÑOS QUE SUEÑAN CON LA COPA, SUEÑAN CON LA COPA DEL MUNDO. VER ESA COPA DISPUTADA POR VARIOS EQUIPOS, VARIAS SELECCIONES, E INCLUSO PERDERLA ANTE ELLOS, SOBRE TODO, ES UN MOMENTO MÁGICO". JARBAS MENEGHINI, ARTESANO: "TÍO, ES FANTÁSTICO PORQUE LLEVO 30 AÑOS HACIENDO COPAS Y HE VENIDO A VER LA DE ORO, TÍO. YA SABES QUE LA MÍA ES MÁS SENCILLA, ES DE RESINA Y TAMBIÉN BRILLA, PERO ESTA ES FANTÁSTICA Y CASI LLORO, TÍO, Y LA COLA PARA LA FOTO ES MUY RÁPIDA, ¿NO? PERO TE QUEDAS AHÍ. SON MOMENTOS SENSACIONALES Y PIENSAS QUE VIENE LA COPA DEL MUNDO, QUE BRASIL PUEDE GANAR. VER LA COPA ES FANTÁSTICO". REBECA LEITE, ESTUDIANTE: "ES ABSURDO (SENTIDO POSITIVO) NOS DAN AÚN MÁS GANAS DE VER LA COPA DEL MUNDO Y ANIMAR A BRASIL".