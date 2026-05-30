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Muere el copiloto y resulta herido muy grave el piloto de un coche de carreras en el Rally de la Cerámica de Castellón

El copiloto de rallyes Samuel Ortiz ha muerto en el acto este viernes tras sufrir un accidente durante la celebración del Rallye de la Cerámica, en la provincia de Castellón. En el mismo siniestro resultó gravemente herido su hermano, Jordi Ortiz, que se encontraba al volante del vehículo. Según ha informado la organización del evento, el accidente se produjo durante la disputa de uno de los tramos del recorrido, en una carretera del interior de la provincia castellonense. Por causas que no han trascendido, el coche de competición sufrió un fuerte impacto que obligó a la intervención inmediata de los servicios de emergencia. Los equipos de rescate trabajaron para excarcelar a los ocupantes, que habían quedado atrapados en el interior del vehículo. Los sanitarios confirmaron el fallecimiento del copiloto en el lugar del accidente, mientras que el piloto fue trasladado a un centro hospitalario de Castellón con heridas de carácter muy grave. Tras conocer lo ocurrido, el comité organizador decidió cancelar el resto de la competición como muestra de respeto hacia las personas afectadas y sus familiares.