Toyota GR peleará por el Mundial de Rally 2 en el segundo año de Alejandro Cachón
l equipo Toyota Gazoo Racing Spain ha dado a conocer este martes su estrategia deportiva de competición para esta temporada, en la que tratará de conquistar el Campeonato Mundial de Rally 2026, en la categoría WRC2, en el segundo año la dupla formada por el piloto asturiano Alejandro Cachón y el copiloto Borja Rozada. El responsable de Competición de Toyota España, Félix Iglesias, ha explicado a EFE que esperan ganar en 2026, “ya que el pasado año fue de aprendizaje”, aunque ya lograron la victoria en una carrera, por lo que ha reiterado que el objetivo del equipo nipón es “luchar por el título”. En un encuentro celebrado en la sede de Toyota España, en Alcobendas (Madrid), se ha confirmado que Cachón repetirá esta temporada como piloto de Rally 2 al mando del Toyota GR Yaris Rally2, de nuevo junto a Rozada con quien cosechó una victoria en el Rally de Japón y un segundo puesto en el Rally Islas Canarias.DECLARACIONES DEL PILOTO CATALÁN, ISIDRE ESTEVE; DEL COPILOTO TXEMA VILLALOBOS; DEL PILOTO ASTURIANO DE TOYOTA GR Y MSI, ALEJANDRO CACHÓN; DEL COPILOTO DEL EQUIPO TOYOTA GAZOO RACING SPAIN Y MSI, BORJA ROZADA; DEL CEO DE TOYOTA ESPAÑA, FRANCISCO BERROCAL Y DEL RESPONSABLE DE COMPETICIÓN DE TOYOTA ESPAÑA, FÉLIX IGLESIAS. RECURSOS DELESTRENO DE LA ESTRATEGIA DE COMPETICIÓN DE TOYOTA ESPAÑA PARA EL AÑO 2026, CON IMÁGENES DEL NUEVO TOYOTA GR YARIS RALLY2.