Carmelo Ezpeleta, director ejecutivo de MotoGP: "La temporada actual supone el campeonato más cerrado en muchos años" / EFE

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Carmelo Ezpeleta, director ejecutivo de MotoGP: "La temporada actual supone el campeonato más cerrado en muchos años"

El Mundial de MotoGP arranca este próximo fin de semana la segunda mitad de su calendario con el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, y este jueves calentó motores con una conferencia previa celebrada en Londres, donde cinco de los pilotos en competición reflexionaron sobre sus perspectivas para el resto de la temporada, una de las "más cerradas" de los últimos años. El español Pedro Acosta (KTM RC 16), junto al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) y el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) acudieron a la cita en el Outernet Live, en el centro de la capital británica, donde se encontraron con algo más de un centenar de aficionados antes de aterrizar en Silverstone. También asistió el director ejecutivo de MotoGP, el español Carmelo Ezpeleta, que aseguró en una entrevista con EFE que la temporada actual supone "el campeonato más cerrado en muchos años" por lo ajustada que está actualmente la clasificación, liderada en su ecuador por el piloto español Jorge Martín, del equipo Aprilia Racing, con 208 puntos.