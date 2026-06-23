Así ha anunciado Ducati Lenovo la renovación de Marc Márquez / Ducati Corse

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Así ha anunciado Ducati Lenovo la renovación de Marc Márquez

Era un secreto a voces en el paddock desde el mes de enero, pero al fin se ha hecho oficial. Ducati ha anunciado la renovación de su campeón Marc Márquez por dos temporadas más, lo que le llevará a vestir de rojo como mínimo hasta 2028. Así lo ha anunciado Ducati este martes, a través de un comunicado en el que recoge declaraciones del mismo '93' y de dos piezas clave en el ecosistema ducatista. "El rojo seguirá siendo su color: Ducati Corse anuncia la renovación del acuerdo con Marc Márquez para las temporadas 2027 y 2028, reforzando un proyecto técnico y deportivo que continuará teniendo al piloto español como protagonista con el Ducati Lenovo Team en el Campeonato del Mundo de MotoGP", apunta la escuadra italiana, que también compartió un emotivo vídeo del '93' anunciando su continuidad. Más información