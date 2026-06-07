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Marc Márquez logra su victoria número 100 en MotoGP
Márquez, que ha recortado hoy 30 puntos con respecto al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), llegó a 'Balatón Marc' en octava posición y se va siendo quinto. Marc ha sabido aprovechar el destroce que realizó, desafortunadamente, Jorge Martín (Aprilia), que se llevó por delante a los primeros del Mundial, tanto a su compañero 'Bezz' como a Fabio Di Giannantonio (Ducati), dejando campo libre al señor de Cervera (Lleida), que (recuerden mi aviso del viernes) se quedó solo con Pedro Acosta (KTM), el duelo prometido y esperado por todos. Más información