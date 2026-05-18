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Álex Márquez sale del hospital tras su brutal accidente en Montmeló

Álex Márquez ya ha abandonado el hospital tras ser intervenido quirúrgicamente tras sufrir un escalofriante accidente en la carrera de MotoGP de este domingo en Montmeló. El incidente dejó a toda la afición del Gran Premio de Barcelona helada al ver como la moto del piloto catalán terminaba completamente destrozada mientras que el hermano pequeño de Marc salía despedido por los aires y chocando contra el muro. Rápidamente, la ambulancia trasladó al piloto español al hospital no sin antes confirmar que se encontraba consciente. Pocas horas más tarde, Gresini Racing informaban acerca del estado de salud de Álex Márquez.: "Últimas noticias sobre el estado físico de Álex Márquez: fractura marginal de la vértebra C7; la próxima semana se realizarán más pruebas. Fractura de la clavícula derecha; se le colocará una placa para estabilizarla. El equipo le operará hoy por parte del equipo del Hospital General de Cataluña", comunicó su equipo a través de redes sociales. Veinticuatro horas después del accidente, Álex Márquez ha salido por su propio pie del hospital. Desde ElDesmarque hemos podido grabar su marcha, saludando a los presentes y con el pulgar arriba. Además, para tranquilizar a sus seguidores, dejó claro que está "todo bien". "Ahora ya para casita", dijo el piloto con una sonrisa, además de agradecer la presencia a los medios de comunicación.