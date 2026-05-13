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Los pilotos españoles de MotoGP que participarán en el Gran Premio de Cataluña visitan la fan zone en Barcelona

Los pilotos españoles de MotoGP que participarán en el Gran Premio de Cataluña visitan la fan zone en Barcelona

Los pilotos españoles de MotoGP que participarán en el Gran Premio de Cataluña visitan la fan zone en Barcelona / Atlas News

Los pilotos españoles de MotoGP que participarán en el Gran Premio de Cataluña visitan la fan zone en Barcelona

Atlas News

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Álex Márquez, Jorge Martín, Pedro Acosta, Álex Rins y Joan Mir se han pasado esta tarde por la gran fan zone que se ha instalado en el centro de Barcelona. El espacio sirve de antesala del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, que se celebrará a lo largo del fin de semana, y cuenta con simuladores, motos oficiales, actividades interactivas, música y exhibiciones relacionadas con el mundo del motociclismo.

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