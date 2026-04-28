De la tristeza a la broma: David Alonso se ríe de sí mismo tras Jerez / David Alonso #80

De la tristeza a la broma: David Alonso se ríe de sí mismo tras Jerez

David Alonso ha tirado de humor en redes después del mal trago vivido en el GP de Jerez, donde un error en la salida le dejó la moto en punto muerto y arruinó sus opciones de pelear por el podio. El piloto del Aspar Team, que aun así firmó una gran remontada hasta acabar cuarto en Moto2, publicó un vídeo limpiando cristales de coche mientras bromea: “Dadme algo, que hoy no me llevo bonus de la carrera”. "Al mal tiempo, buena cara" tituló