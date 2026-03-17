Marc Márquez: "Esperemos que la guerra en Oriente Medio acabe más pronto que tarde" / EFE

Marc Márquez: "Esperemos que la guerra en Oriente Medio acabe más pronto que tarde"

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) dijo este lunes que confía en que la guerra en Oriente Medio acabe "más pronto que tarde" y se pueda disputar el Gran Premio de Catar, pospuesto de abril a noviembre por el conflicto."Esperemos, por el bien de todos, que esa guerra, pues más pronto que tarde se acabe, lleguen a un acuerdo, y a partir de allí, pues ojalá se pueda disputar el gran premio en noviembre, en octubre, cuando lo propongan", afirmó en una entrevista con EFE el piloto catalán en un evento auspiciado por Estrella Galicia 0,0, en la ciudad de São Paulo. Más información