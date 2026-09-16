Ayuso critica que nadie del Gobierno de España haya acudido al Gran Premio de F1 / EFE

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Ayuso critica que nadie del Gobierno de España haya acudido al Gran Premio de F1

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes que ninguno de los 22 ministros del Gobierno de España acudiera este fin de semana al Gran Premio de Fórmula 1 porque "odia" todo lo que tenga que ver con España, y que se hayan dedicado a "deslucirlo constantemente, buscándole siempre los fallos, los peros".Así lo ha manifestado Ayuso a su llegada al desayuno con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el Club Siglo XXI, donde, a preguntas de los periodistas ha afirmado que este Gran Premio de Fórmula 1 es el "premio de todos los españoles". Más información