Carrusel Deportivo

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Valverde llega al Madring con dos favoritos: “Hoy voy con Fernando y Carlos”

Fede Valverde no quiso perderse el Gran Premio de España en el Madring. El jugador del Real Madrid llegó al circuito acompañado de su hijo y desveló sus favoritos para la carrera: Fernando Alonso y Carlos Sainz. Además, reconoció que muchos de sus compañeros del Real Madrid también han acudido al circuito y destacó la espectacularidad del nuevo trazado. Más información