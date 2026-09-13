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Valverde llega al Madring con dos favoritos: “Hoy voy con Fernando y Carlos”

Valverde llega al Madring con dos favoritos: “Hoy voy con Fernando y Carlos”

Carrusel Deportivo

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Valverde llega al Madring con dos favoritos: “Hoy voy con Fernando y Carlos”

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Fede Valverde no quiso perderse el Gran Premio de España en el Madring. El jugador del Real Madrid llegó al circuito acompañado de su hijo y desveló sus favoritos para la carrera: Fernando Alonso y Carlos Sainz. Además, reconoció que muchos de sus compañeros del Real Madrid también han acudido al circuito y destacó la espectacularidad del nuevo trazado. Más información

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