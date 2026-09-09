EFE

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El Madring ultima su preparación con miras a su estreno, el domingo, en el Mundial de F1

El Madring, el circuito semiurbano que albergará el próximo fin de semana, en su capital, el Gran Premio de España, ultima su puesta a punto para su estreno en el Mundial de Fórmula Uno, certamen en el que albergará la decimocuarta prueba de una temporada en la que el italiano Kimi Andrea Antonelli (Mercedes) -que acaba de cumplir 20 años- se podría coronar como el campeón más joven de toda la historia.