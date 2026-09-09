Madrid movilizará a unos 1.350 efectivos para colaborar en la seguridad el GP de España / EFE

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Madrid movilizará a unos 1.350 efectivos para colaborar en la seguridad el GP de España

El Ayuntamiento de Madrid movilizará a unos mil agentes de la Policía Municipal, entre doscientos cincuenta y trescientos miembros de Proteccíón Civil, así como unos sesenta bomberos para colaborar en la seguridad del Gran Premio de España de Fórmula Uno. Así lo ha explicado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, al término de la última reunión de los responsables de seguridad y emergencias de la ciudad.