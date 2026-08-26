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El circuito Madring de la Formula 1 en Madrid desde el aire.

El circuito Madring de la Formula 1 en Madrid desde el aire.

El circuito Madring de la Formula 1 en Madrid desde el aire. / Atlas News

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El circuito Madring de la Formula 1 en Madrid desde el aire.

Atlas News

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El circuito Madring de la Formula 1 en Madrid ya está preparado. Desde el aire se pueden ver las 22 curvas que correrán los coches de Carlos Sainz y Fernando Alonso el próximo 13 de septiembre. El circuito se sitúa en el IFEMA de Madrid y en Valdebebas y cuenta con 5,4 kilómetros. Los abonos para los tres días que quedan disponibles alcanzan los 778 €. Es la primera vez en 45 años que la capital acoge un Gran Premio. La curva más señalada será La Monumental, con una inclinación del 24%, es el peralte más pronunciado y largo de todo el mundial.

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