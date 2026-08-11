Se cumplen 50 años desde la última vez que una mujer competía en la Fórmula 1 / Atlas News

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Se cumplen 50 años desde la última vez que una mujer competía en la Fórmula 1

El origen de la Fórmula 1 se remonta a 1950, cuando nace un deporte cuya base es el automovilismo. Y, aunque generalmente ha sido asociado al dominio masculino, cinco mujeres lograron participar en competiciones oficiales. En 1958 lo hizo María teresa Fillipis, que se convertía en la primera mujer en inscribirse y competir en el Gran Premio. En 1976, Lella Lombardi, participaba asimismo en este, logrando un doceavo puesto y, convirtiéndose en la única mujer en el mundo en sumar puntos en la historia de la Fórmula 1. Este fue un título muy importante para las mujeres. Con posterioridad, tres mujeres tratarían de clasificarse para tres Grandes Premios. La piloto británica Divina Galica lo intentaría en 1976 y 1978, la sudafricana Desiré Wilson en 1981 y la italiana Giovanna Amati en 1992. Cinco grandes nombres en la historia del automovilismo, de las cuales solo 2 lograron clasificarse y competir en carreras principales. En la actualidad, varios equipos han contado con mujeres como pilotos de prueba y desarrollo. Hoy, se cumplen exactamente 50 años desde que una mujer piloto corría por última vez en la Fórmula 1.