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Norris gana en Hungría y Alonso da un paso adelante con Aston Martin
Lando Norris logró su primera victoria de la temporada en el Gran Premio de Hungría, imponiéndose a Max Verstappen y Kimi Antonelli, que se marcha al parón veraniego como líder destacado del Mundial. Además, Aston Martin confirmó el salto de rendimiento de su monoplaza gracias a las últimas mejoras, permitiendo a Fernando Alonso y Lance Stroll acercarse a la lucha por los puntos. Por su parte, Carlos Sainz cerró un fin de semana para olvidar con un 18.º puesto al volante del Williams. Más información